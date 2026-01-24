Monteforte Irpino sequestrata area con rifiuti pericolosi | denunciato titolare di un’officina

A Monteforte Irpino, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’area di 200 mq contenente 25 metri cubi di rifiuti pericolosi non classificati e esposti alle intemperie. Durante un controllo, è stato denunciato il titolare di un’officina per gestione illecita di materiali speciali. L’operazione mira a tutelare l’ambiente e garantire il rispetto delle norme in materia di rifiuti.

I Carabinieri Forestali scoprono 25 metri cubi di rifiuti speciali esposti alle intemperie e non classificati: scatta il sequestro di 200 mq e la denuncia dell’imprenditore. Controlli ambientali nelle aziende meccatroniche. MONTEFORTE IRPINO (AV) – Proseguono i controlli mirati dei Carabinieri per contrastare i reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche. Il Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i militari dell’Arma territoriale, ha denunciato in stato di libertà il titolare di un’officina meccanica del posto. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Monteforte Irpino, sequestrata area con rifiuti pericolosi: denunciato titolare di un’officina Monteforte Irpino, maxi sequestro di rifiuti pericolosi: blitz dei Carabinieri in un’officinaI Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino hanno eseguito un maxi sequestro di rifiuti pericolosi durante un controllo presso un’officina meccatronica. Leggi anche: Contrasto ai reati ambientali, denunciato titolare di un'officina meccanica a Monteforte Irpino Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Avellino, cantiere sotto sequestro: l’inchiesta ai raggi X della Procura. Monteforte Irpino, bufera sul voto: tra i maxi arresti nel napoletano c'è anche un candidato«Giovanni Mazzola, fa soldi che tu non ti immagini». A pronunciare queste parole sul conto del trentottenne di Monteforte Irpino, è Domenico Cavezza, uno dei principali protagonisti dell'indagine ... ilmattino.it Campania Monteforte Irpino (Avellino) Vincenzo Càstano https://www.instagram.com/_vincefly #irpinia #monteforte - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.