Un inverno migliore per oltre 200 famiglie | ristrutturate case popolari per 3,2 milioni
Hanno terminato da poco i lavori di ristrutturazione di nove edifici della Fondazione Caccia Burlo. In tutto, sono state sistemate le case popolari che ospitano 204 famiglie in difficoltà. La ristrutturazione è stata un passo importante per migliorare le condizioni di chi vive in questi alloggi, offrendo loro un inverno più sicuro e dignitoso.
Ristrutturazione ed efficiantamento energetico per nove edifici della Caccia Burlo, interamente sostenuti dalla Fondazione CRTrieste Ristrutturati nove edifici della Fondazione Caccia Burlo a beneficio di 204 famiglie. Si è infatti concluso nei giorni scorsi il maxi piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare della Caccia Burlo, che concede a basso canone alloggi a persone in disagio economico e abitativo, per un totale di oltre tre milioni di euro a carico della Fondazione CRTrieste. La conclusione dell’ultimo lotto in via Soncini è stata annunciata in una conferenza stampa da Lori Sampietro, presidente della Fondazione Caccia Burlo, e Massimo Paniccia, presidente della Fondazione CRTrieste Il piano è stato articolato in 4 lotti.🔗 Leggi su Triesteprima.it
