Ospedale di comunità nel Convento | i frati francescani si oppongono

La tensione cresce all’ospedale di comunità nel Convento di Montella. I frati francescani si oppongono all’idea di trasformare l’antico monastero di San Francesco a Folloni in una struttura sanitaria. La comunità locale tiene gli occhi puntati sulla vicenda, mentre le autorità cercano di trovare una soluzione. La questione divide gli abitanti e rischia di creare ulteriori proteste.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tensione alle stelle all’antico monastero francescano di San Francesco a Folloni a Montella edificato nel 1200. L’edificio meta del santo di Assisi è al centro di un progetto per la riconversione in ospedale di comunità condiviso dal Comune guidato da Rizieri Buonopane, ma Il monumento è di proprietà del fondo edifici di culto del frati minori conventuali. Il cuore della discordia è la palazzina adiacente al complesso monumentale, che il Comune di Montella intende trasformare in un Ospedale di Comunità. Questa mattina ci è voluto l’intervento delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ai cancelli per garantire l’accesso alla ditta incaricata dei lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa mattina a Montella si è verificato uno scontro tra frati e amministrazione comunale.

