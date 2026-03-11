Convento proprietà del Comune | avanti la Casa di comunità

Il Comune prosegue con il progetto di trasformare il convento di proprietà comunale in una Casa di comunità. La struttura, che in passato ha ospitato diverse attività, sarà riqualificata per accogliere un Ospedale di Comunità. La Direzione centrale degli affari dei culti e altri enti stanno coordinando le operazioni, con l’obiettivo di avviare i lavori nel prossimo futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Ospedale di Comunità, la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno conferma la proprietà del Comune " Il Fondo edifici di culto non risulta proprietario del fabbricato, poiché in ogni caso la legge n. 161974 ha estinto ogni diritto del FEC, già risalente all'atto del 1875, intercorso con il Comune e ha riconosciuto a quest'ultimo il titolo di proprietario ". La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno, con nota inviata oggi – 11 marzo 2026 – all'Asl di Avellino...