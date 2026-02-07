Un punto che va stretto alla Carrarese | Zuelli e Schiavi ci provano Rubino sfiora il colpo al Sudtirol

La Carrarese fallisce l’occasione di portare a casa i tre punti contro il Südtirol. Nonostante abbia dominato il gioco e creato diverse occasioni, la squadra di Calabro non è riuscita a sbloccare il risultato e si è dovuta accontentare di uno 0-0. Zuelli e Schiavi hanno provato a segnare, mentre Rubino ha sfiorato il gol nel finale, ma il portiere avversario ha risposto presente. La partita si è conclusa con un punto che lascia amaro in bocca ai padroni di casa.

CARRARA – Un monologo tecnico che non trova il conforto del tabellino. Allo Stadio dei Marmi, la Carrarese è costretta ad accontentarsi di un pareggio a reti inviolate contro il Südtirol, al termine di novanta minuti che hanno visto la formazione di Antonio Calabro comandare le operazioni e sbattere, letteralmente, contro la sfortuna e l'organizzazione difensiva avversaria. Lo 0-0 finale è un verdetto che premia oltremodo il pragmatismo degli ospiti, capaci di erigere un fortino quasi impenetrabile. La gara ha offerto due volti distinti solo nell'intensità, ma non nel copione tattico. Dopo un brivido iniziale al 5? (occasione sciupata da Kofler per gli ospiti), la Carrarese ha preso in mano il centrocampo, trasformando la prima frazione in un esercizio balistico.

