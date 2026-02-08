Roma Ghilardi torna contro il Cagliari | da colpevole a titolare inamovibile

Questa sera, a Roma, Daniele Ghilardi torna in campo contro il Cagliari. Dopo essere stato considerato colpevole in passato, ora si sta guadagnando il ruolo di titolare inamovibile. La sua carriera ha fatto un salto netto, e i tifosi sono curiosi di vedere se saprà confermare il suo valore.

Il destino di Daniele Ghilardi incrocia nuovamente la Sardegna, ma con premesse radicalmente opposte rispetto all'ultimo precedente. Soltanto due mesi fa, il difensore ex Verona era uscito dal campo tra le critiche dopo un errore decisivo nel duello con Palestra, costato il gol di Gaetano. Oggi, quel "buco" difensivo sembra appartenere a un'altra epoca: Ghilardi è diventato un punto fermo nelle rotazioni di Gian Piero Gasperini, collezionando sette presenze da titolare nelle ultime otto gare ufficiali. L'emergenza difensiva, con il quasi certo forfait di Mario Hermoso, accelera ulteriormente il suo inserimento.

