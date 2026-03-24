Caro carburanti l' allarme di Start Romagna | Rincari con effetti sulla tenuta dei livelli di servizio

Start Romagna ha segnalato un aumento dei prezzi dei carburanti che sta influenzando i costi delle aziende di trasporto pubblico locale. Questa crescita dei prezzi si riflette sui livelli di servizio offerti alle utenze e coinvolge anche le famiglie, che devono affrontare costi più elevati per il rifornimento dei veicoli. La questione è stata portata all'attenzione delle autorità competenti.

Il boom dei prezzi dei carburanti, oltre a colpire le famiglie ha un effetto diretto anche sulle aziende del trasporto pubblico locale. A intervenire sul punto è il presidente di Start Romagna Andrea Corsini: “I nuovi rincari di benzina e gasolio rappresentano per Start Romagna un motivo di forte preoccupazione, perché colpiscono direttamente il cuore della nostra attività. Il carburante è per noi è un bene primario, essenziale, senza il quale il trasporto pubblico semplicemente non può esistere. È ciò che ogni giorno permette ai nostri autobus di uscire dai depositi, circolare, collegare territori e garantire il diritto alla mobilità a migliaia di cittadini, con circa 5mila corse quotidiane tra i bacini di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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