Trasporto pubblico scolastico criticità sulla linea 21 | Start Romagna al lavoro per calibrare meglio il servizio

Da settimane, gli studenti che usano la linea 21 segnalano ritardi e sovraffollamenti. Start Romagna sta lavorando con Amr per sistemare il servizio e renderlo più efficiente. I problemi persistono, ma l’obiettivo è migliorare la qualità del trasporto per chi lo usa ogni giorno.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con Amr e Start Romagna per migliorare la qualità del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti, primi fruitori del servizio. Stiamo facendo in modo che eventuali problemi, che chiaramente dobbiamo e vogliamo limitare.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

