I benzinai di Prato minacciano di scioperare se il governo non interviene sulla questione delle riforme nel settore dei carburanti. In una dichiarazione, spiegano che sono pronti a bloccare le attività se le loro richieste non saranno ascoltate. L’annuncio arriva come risposta alla mancanza di risposte da parte delle autorità alle loro proposte di modifica. La situazione resta in attesa di sviluppi.

Faib Confesercenti Prato punta il dito contro l'esecutivo, accusando di fatto chi governa di accanirsi sui piccoli imprenditori anziché intervenire alla fonte del problema “Se il governo continua a girarsi l'altra parte e a non affrontare la riforma del settore dei carburanti, siamo pronti allo sciopero”. Faib Confesercenti Prato interviene così, in una nota, sull'emergenza prezzi dei carburanti legata alla crisi geopolitica in Medio Oriente, denunciando una situazione divenuta ormai insostenibile per i benzinai, oltre che per i cittadini. “Il clima di sospetto alimentato dai recenti controlli della Guardia di Finanza anche a... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Caro carburanti, i benzinai toscani sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero generale contro le speculazioni”FIRENZE – Le ripercussioni economiche derivanti dall’attuale crisi geopolitica mediorientale continuano a gravare sul mercato energetico, innescando...

Caro benzina, gestori pronti allo scioperoGestori dei distributori di benzina pronti alla protesta, accusando il governo di immobilismo dopo la crescita dei prezzi legata alla guerra in Iran.

Una selezione di notizie su Caro benzina

Temi più discussi: Benzina, slitta il taglio delle accise mobili. L’ira di autotrasportatori e consumatori: Ritardi gravissimi; Caro benzina, l'ira dei benzinai pratesi. Pronti allo sciopero se il governo ignora le nostre richieste; Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi; Il caso Bartolozzi, l'ira delle opposizioni e il muro del Governo.

Caro benzina, i prezzi più alti nei distributori IP e Tamoil. Per il diesel record alle pompe Q8. Eni contiene i rialziI dati dell’Osservaprezzi Carburanti del Mimit. Il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo (Mr. prezzi) segnala alla Guardia di Finanza i casi anomali di rincari alla pompa superiori al ... milanofinanza.it

Meloni equilibrista sull'Iran: Non condivido, né condanno. E studia le accise mobili contro il caro benzinaAl netto del premier spagnolo nessuno in Europa ha condannato l’iniziativa di Trump, dice la premier, che prepara anche le misure per gestire i riflessi interni del conflitto. Con il brent sopra i 1 ... ilfoglio.it

Il prezzo della benzina è sempre più caro: “Il governo può abbassare le accise in periodi delicati come questo. Quasi il 60% del prezzo va in tasse” Massimiliano Dona al Morning Show di Radio Globo Segui @radioglobofm e ascolta la diretta, tutti i giorn - facebook.com facebook

#tagada Il caro benzina causato dalla guerra in Iran preoccupa gli italiani: il commento di Francesco Giubilei x.com