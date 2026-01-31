Carnevale di Muggia con Qr code e sfilata libera | presentato il programma

Questa mattina è stato presentato il programma del Carnevale di Muggia. Tra le novità, la sfilata sarà aperta a tutti, senza restrizioni, mentre per entrare nel centro storico nei giorni successivi bisognerà usare il QR code. Il codice sarà disponibile dal 2 febbraio sul sito del Comune.

il carnevale di muggia mostra anche il suo volto più nascosto: tra tradizione, sacrificio e vita quotidiana, il racconto del vice sindaco svela cosa c'è davvero dietro la festa