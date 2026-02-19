I grandi numeri del Carnevale di Muggia emessi 14mila Qr code

Il Carnevale di Muggia ha distribuito 14.500 Qr code durante le sue celebrazioni, un numero che dimostra l’entusiasmo dei partecipanti. La giornata ha visto un’affluenza elevata, senza problemi di sicurezza segnalati. Le autorità hanno monitorato attentamente l’evento, garantendo che tutto si svolgesse senza intoppi. La distribuzione dei codici ha permesso di seguire meglio gli ingressi e di mantenere l’ordine. La festa si è conclusa con soddisfazione da parte di organizzatori e pubblico, pronti a prepararsi per le prossime iniziative.

Quasi 9mila a pagamento e 3mila solo nella giornata di martedì andata sold out. Oltre 7mila gli arrivi con gli autobus di Trieste Trasporti, oltre 2000 i passeggeri via mare con il Delfino Verde e nove gli interventi sanitari (quasi tutti per abuso di alcol). La conferenza stampa di bilancio dell'evento. Polidori: "Positivi i numeri degli interventi delle forze dell'ordine" Emessi in tutto 14.500 Qrcode nelle varie giornate del Carnevale di Muggia, nelle quali non si sono registrate particolari criticità per la sicurezza. Con gli autobus di Trieste Trasporti sono arrivate a Muggia circa 7300 persone e, durante i vari giorni della manifestazione, le persone soccorse dai servizi sanitari sono state nove (quasi tutte per abuso di alcolici).