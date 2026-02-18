L’assessore regionale alla sanità ha annunciato che il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita di Torrette riaprirà presto, dopo settimane di incertezza. La regione ha deciso di nominare un nuovo primario entro poche settimane, rassicurando le famiglie che aspettano con ansia una soluzione. La direzione sanitaria ha già avviato le procedure per garantire la continuità delle cure ai bambini e ai pazienti più fragili.

Ancona, 18 febbraio 2026 – La Regione s’impegna a garantire la continuazione del reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita all’ospedale di Torrette. Entro qualche settimana infatti uscirà il nuovo bando che servirà a ricercare e assumere un nuovo primario dopo le dimissioni di Sergio Filippelli che ha lasciato il nosocomio a metà gennaio scorso. "Cercheremo di trovare qualcuno valido – rassicura Paolo Calcinaro, assessore regionale alla Sanità – che risponda alle nostre esigenze. Abbiamo iniziato a lavorare al nuovo bando ma non vogliamo farlo con fretta perché vogliamo garantire la qualità dell’assistenza e non solo il comfort alle famiglie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cardiochirurgia al palo, l’assessore regionale rassicura le famiglie: "Presto il nuovo primario"

Sabotaggi treni, Piantedosi rassicura: “Specialisti antiterrorismo al lavoro, presto i risultati”Il ministro Piantedosi ha annunciato che i servizi antiterrorismo stanno indagando sui sabotaggi ai treni, dopo che si sono verificati diversi atti vandalici nelle ultime settimane.

Eugenio Di Sciascio assessore regionale al Lavoro: "Le persone sono il motore della crescita industriale"Eugenio Di Sciascio, assessore regionale al Lavoro, sottolinea l'importanza delle persone come elemento fondamentale per lo sviluppo industriale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.