Simposio Chiese cristiane in Italia card Zuppi | Divisioni insopportabili

Il primo Simposio delle Chiese cristiane in Italia si è aperto a Bari, promosso dal tavolo ecumenico della Cei. Cardinale Zuppi ha sottolineato l’importanza del dialogo e ha evidenziato come le divisioni tra le comunità siano insopportabili. L’iniziativa mira a promuovere un confronto costruttivo e a rafforzare i rapporti tra le diverse confessioni cristiane nel rispetto delle proprie identità.

"La via italiana al dialogo", si è aperto a bari il 1° simposio delle Chiese cristiane in Italia, promosso dal tavolo ecumenico istituito presso la segreteria generale Cei. "Di fronte a tante sfide dobbiamo essere uniti e cercare l'unione, la comunione.È insopportabile per noi credenti la divisione. Per di più in un mondo che alza muri", ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Matteo Zuppi.

