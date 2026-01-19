Tutela della salute degli operatori della Polizia Municipale | screening gratuiti sulle patologie tiroidee
Per promuovere la salute degli operatori della Polizia Municipale, si è svolto uno screening gratuito dedicato alle patologie tiroidee presso il comando di via Santa Colomba. L'iniziativa mira a favorire la prevenzione e il monitoraggio delle condizioni di salute, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e salubre per gli agenti. Un intervento importante per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute dei professionisti in prima linea.
Tempo di lettura: < 1 minuto Screening tra gli agenti della Polizia Municipale, questa mattina, per la prevenzione delle malattie tiroidee, presso il comando di via Santa Colomba. Le visite gratuite, svolte dal D ott. Alessandro Tarantino volontario Croce Rossa Italiana comitato di Benevento (Presidente Dott. Giovanni De Michele ), e del Corpo Infermiere Volontarie guidate dall’Ispettrice Provinciale di Benevento S.lla Luigina Maiello. Rientrano in un più ambio progetto di benessere organizzativo e di tutela della salute degli operatori., che il Comandante Giuseppe Vecchio persegue, attraverso programmi di prevenzione e la collaborazione con enti del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il Truck della salute è in Valtellina: screening gratuiti da Sondrio a Livigno
Il Truck della salute arriva in Valtellina, offrendo screening gratuiti dal 19 al 25 gennaio. L’ambulatorio mobile toccherà Sondrio, Sondalo, Bormio e Livigno, fornendo servizi sanitari accessibili alla popolazione locale. Questo progetto, promosso dall’Ospedale Niguarda e dai Vigili del Fuoco, rappresenta un’opportunità per sensibilizzare sulla prevenzione e promuovere la salute in modo semplice e diretto.
Leggi anche: Screening oncologici ed esami gratuiti a Paglieta: arriva la Casa della salute mobile
“Nick Reiner era sotto tutela giudiziaria per problemi di salute mentale quando ha ucciso il padre e la madre”: la strategia degli avvocati difensori - La tutela giudiziaria per problemi di salute mentale potrebbe essere determinante nella difesa del figlio di Rob Reiner ... ilfattoquotidiano.it
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute SICUREZZA ALIMENTARE. PRODOTTI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE. CHIUSO UNO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E SEQUESTRATI 350 KG DI PRODOTTI ALIMENTARI A BASE DI CARNE E - facebook.com facebook
Il diritto alla tutela della #salute passa dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in #sanità Altrimenti i diritti rischiano di diventare privilegi Domani #14gennaio alle 8.45 diretta streaming a: webtv.senato.it/webtv #SalviamoSSN x.com
