Tutela della salute degli operatori della Polizia Municipale | screening gratuiti sulle patologie tiroidee

Per promuovere la salute degli operatori della Polizia Municipale, si è svolto uno screening gratuito dedicato alle patologie tiroidee presso il comando di via Santa Colomba. L'iniziativa mira a favorire la prevenzione e il monitoraggio delle condizioni di salute, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e salubre per gli agenti. Un intervento importante per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute dei professionisti in prima linea.

Tempo di lettura: < 1 minuto Screening tra gli agenti della Polizia Municipale, questa mattina, per la prevenzione delle malattie tiroidee, presso il comando di via Santa Colomba. Le visite gratuite, svolte dal D ott. Alessandro Tarantino volontario Croce Rossa Italiana comitato di Benevento (Presidente Dott. Giovanni De Michele ), e del Corpo Infermiere Volontarie guidate dall’Ispettrice Provinciale di Benevento S.lla Luigina Maiello. Rientrano in un più ambio progetto di benessere organizzativo e di tutela della salute degli operatori., che il Comandante Giuseppe Vecchio persegue, attraverso programmi di prevenzione e la collaborazione con enti del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

