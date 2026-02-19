I poliziotti intervengono per una lite poi vengono aggrediti e minacciati

A Terracina, un uomo ha aggredito e minacciato gli agenti intervenuti per una lite familiare. La polizia era arrivata dopo che i vicini avevano segnalato un diverbio acceso nel condominio. Quando gli agenti sono entrati, l’uomo ha reagito con violenza, spingendoli e urlando insulti. Dopo aver cercato di calmare la situazione senza successo, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni e ha richiesto l’intervento di ulteriori forze di polizia.

Un uomo è stato arrestato a Terracina per resistenza a pubblico ufficiale, dopo un intervento della polizia scaturito da una lite familiare avvenuta in un condominio. La segnalazione ha portato sul posto gli agenti della squadra volante, che hanno trovato l'uomo in un forte stato di agitazione, mentre minacciava un familiare e rifiutava le cure del personale del 118. Il soggetto ha poi tentato di aggredire anche una vicina di casa impugnando un bastone, costringendo i poliziotti a intervenire immediatamente per impedire l'aggressione e disarmarlo. Ha opposto resistenza, ha spintonato e colpito gli agenti, poi è stato arrestato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

