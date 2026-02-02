Sabato pomeriggio in un supermercato di Levane, nel comune di Bucine, un uomo di origine nigeriana ha aggredito un carabiniere che era fuori servizio. La colluttazione ha portato alla frattura di una caviglia al militare. La scena è stata immediatamente segnalata alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. La situazione resta sotto controllo, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato l’aggressione.

Momenti di tensione sabato pomeriggio in un supermercato di Levane, nel comune di Bucine, dove un uomo di origine nigeriana ha aggredito un carabiniere libero dal servizio, fratturandogli una caviglia. Il militare, cinquantenne e in abiti civili, si era qualificato dopo aver notato il comportamento molesto del giovane, nato nel 1996, invitandolo a calmarsi. La situazione è però degenerata e l’uomo avrebbe colpito il carabiniere con un violento calcio. Trasportato in ospedale, il militare ha ricevuto una prognosi di 30 giorni ed è stato tenuto in osservazione anche per un episodio di tachicardia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Aggredisce un carabiniere fuori servizio in un supermercato: militare ferito alla caviglia

Approfondimenti su Levane Bucine

Due giovani tunisini di 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Molassana per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Levane Bucine

Argomenti discussi: Morde al petto un carabiniere durante un controllo: arrestato; Manda due carabinieri all’ospedale. Arrestato, dopo poche ore è già fuori. Vi spieghiamo perché; Terni, botte e minacce alla compagna di fronte alla figlia minore della coppia: la polizia arresta 46enne; Lite per gelosia. Spintona militare e viene arrestata.

Pesaro, aggredisce un carabiniere con il machete: arrestato un pusher al Parco Miralfiore, miracolato il militareGli spacciatori si sono spostati all’interno del parco. Dopo gli arresti e le retate di ottobre non sono più nel boschetto che costeggia via Cimarosa. Quello è stato trovato sorprendentemente vuoto. corriereadriatico.it

Molesta i clienti di un locale e aggredisce i carabinieri: denunciatoREGGIO EMILIA – Urla, molestie ai clienti di un locale e un forte stato di agitazione hanno reso necessario l’intervento dei carabinieri nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, in viale Piave. I militari ... reggionline.com

Secondigliano, aggredisce un carabiniere durante un controllo: arrestato 50enne #secondigliano #Carabinieri #aggressione facebook