Statale 36 nel caos | auto in panne in galleria e code chilometriche per i lavori a Suello

La Statale 36 si blocca di nuovo. Oggi, molti automobilisti hanno passato ore nel traffico, con auto in panne in galleria e code infinite per i lavori a Suello. La strada, principale collegamento tra la Brianza e Lecco, resta sotto pressione e crea disagi continui.

Altra giornata da incubo per gli automobilisti della Statale 36. La principale arteria che collega la Brianza a Lecco è stata teatro di pesanti disagi al traffico nella giornata di giovedì 29 gennaio a causa di un doppio problema che ha mandato in tilt la circolazione. Al chilometro 46,8.

