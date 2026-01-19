Ospedale di Tivoli paziente aggredisce i medici e i carabinieri

Nella notte, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, si sono verificati momenti di tensione quando un paziente ha aggredito medici e carabinieri. L’incidente ha causato disagio e preoccupazione tra il personale sanitario e le forze dell’ordine presenti nella struttura. La situazione è stata gestita senza ulteriori escalation, evidenziando le difficoltà nel garantire la sicurezza negli ambienti sanitari durante situazioni di emergenza.

Nel corso dell'attesa ha aggredito e insultato medici e infermieri, mettendo a rischio la sicurezza all'interno della struttura Momenti di tensione la notte scorsa al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Un paziente, 54enne di Tivoli che aveva abusato di alcol o droga, è andato in escandescenze rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo, nel corso dell'attesa al pronto soccorso, ha aggredito e insultato medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma il 57enne opposto resistenza anche ai militari, arrivando ad aggredirli.

