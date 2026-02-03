Caos all' area di servizio ubriaco lancia oggetti contro una dipendente e aggredisce i carabinieri | 26enne in arresto

A Jesi, un giovane di 26 anni ha causato il panico in un’area di servizio. Prima ha minacciato e lanciato oggetti contro una dipendente, poi ha aggredito i carabinieri che erano intervenuti per calmare la situazione. Alla fine, è stato arrestato.

Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto, disponendo l'obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione dei Carabinieri di Amandola JESI – Prima le minacce e il lancio di oggetti contro la barista, poi l'aggressione ai carabinieri intervenuti per riportare la calma. È finito in arresto un 26enne di origini russe, già noto alle forze dell'ordine, protagonista nel pomeriggio di ieri di un'aggressione all'interno del bar dell'area di servizio di via Marconi. L'uomo, in evidente stato di psicoagitazione dovuto all'abuso di alcol, ha importunando i clienti e pretendendo altre consumazioni, ha tirato alcuni oggetti verso la dipendente del locale.

