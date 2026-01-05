Chiusure e disagi per i cantieri | come cambia la viabilità a Pordenone

Il Comune di Pordenone comunica l’avvio di interventi di riqualificazione stradale lunedì 12 gennaio. I lavori interesseranno viale Cossetti e il tratto tra viale Rotto e via Ungaresca, nelle vicinanze dell’ospedale. Questi interventi potrebbero causare chiusure e disagi temporanei alla viabilità, influendo sulla mobilità cittadina. È consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee previste nel percorso.

