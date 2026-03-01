Lavori su ciclopedonale e strade | i cantieri e le chiusure della settimana a Monza

A Monza, tra il 2 e il 13 marzo, saranno avviati lavori su due tratti di strada e una sezione di ciclopedonale. Durante questo periodo, alcune zone saranno chiuse al traffico per consentire gli interventi di manutenzione e miglioramento. I cantieri interesseranno specifiche aree della città, con le chiusure che coinvolgeranno le strade e le piste ciclabili interessate.

Due tratti di strade e una parte di ciclopedonale saranno interessati dai lavori nel periodo compreso tra il 2 e il 13 marzo a Monza. Vediamo nello specifico dove e quando.I tratti di strada chiusiPer lavori di Brianzacque, dal 2 al 6 marzo dalle 8 alle 18 - a seconda dell'avanzamento dei lavori.