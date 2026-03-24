’Canti di pace’ le emozioni della prima edizione

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto educativo della scuola dell’infanzia La Rondine di San Mauro Pascoli, per l’anno scolastico 2025-2026, prende forma attorno al linguaggio universale della musica, ma si sviluppa ben oltre le note. In un tempo segnato da conflitti, notizie difficili e domande profonde, anche i più piccoli cercano risposte. E proprio da qui nasce l’urgenza educativa: seminare fin dall’infanzia valori come empatia, rispetto e gentilezza. Così, tra parole e silenzi, tra suoni e gesti, la poesia diventa musica. Nella nuova sala parrocchiale di San Mauro Pascoli, ha preso vita la prima edizione di ’Canti di pace: musica, poesia e respiri di speranza’.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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