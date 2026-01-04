Matrimonio a Prima Vista 16 | le tre coppie della nuova edizione e quando va in onda la prima puntata
Il 7 gennaio su Real Time torna Matrimonio a Prima Vista 16, il reality che mette alla prova la nascita dell’amore tra sconosciuti. In questa nuova stagione, tre coppie affronteranno il percorso dal primo incontro al matrimonio, sfidando i pregiudizi e le aspettative. La trasmissione offre un’analisi sincera delle relazioni umane, senza drammi né sensazionalismi, e pone domande fondamentali sul vero significato dell’amore e della conoscenza reciproca.
Sei sconosciuti, tre matrimoni e una sola domanda: può nascere l'amore senza conoscersi? Tutto sulla nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista in partenza il 7 gennaio su Real Time Mercoledì 7 gennaio debutta su Real Time la sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, il reality basato sul format danese Married at First Sight che continua a mettere alla prova l'amore più audace: quello tra perfetti sconosciuti. I primi due episodi del reality show sono disponibili su Discovery la piattaforma streaming, a pagamento, del gruppo Warner Bros. Discovery. Le sei coppie di Matrimonio a Prima Vista 16 Anche quest'anno sei single hanno deciso di affidarsi al destino - e soprattutto all'analisi di un team di esperti - accettando di sposarsi senza essersi mai visti prima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
