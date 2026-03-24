Cancro ovarico italiani scoprono meccanismo chiave per la progressione della malattia

Un team di ricercatori italiani ha identificato un meccanismo chiave coinvolto nella progressione del cancro ovarico. Lo studio, condotto presso l'università della Campania 'Luigi Vanvitelli' e l'Istituto di genetica e biofisica 'A.', analizza i processi biologici che favoriscono l'avanzamento della malattia. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

(Adnkronos) – Un gruppo di scienziati dell'università della Campania 'Luigi Vanvitelli' e dell'Istituto di genetica e biofisica 'A. Buzzati-Traverso' del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Igb) ha identificato un meccanismo molecolare che permetterebbe alle cellule del tumore ovarico di sopravvivere alla chemioterapia e dare recidive. Il lavoro, pubblicato su 'Molecular Cancer', svela un ruolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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