cancro i 3 fattori chiave che innescano la malattia

Quasi quattro casi di cancro su dieci sono prevenibili. È quanto emerge da un ampio studio internazionale pubblicato su Nature Medicine, che ha analizzato 36 tipi di tumore in 185 Paesi, stimando che nel 2022 circa 7,1 milioni di nuove diagnosi siano state legate a fattori di rischio modificabili. Secondo i ricercatori, su 18,7 milioni di nuovi casi di cancro registrati a livello globale, il 38% è attribuibile a cause evitabili o controllabili. Il fumo di tabacco si conferma il principale fattore di rischio prevenibile, responsabile di circa il 15% dei casi, seguito dalle infezioni (10%) e dal consumo di alcol (3%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Argomenti discussi: Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitare; Quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenibili evitando i fattori di rischio; Quattro casi di tumore su dieci potrebbero essere evitati; Giornata mondiale contro il cancro, in Italia 390 mila nuove diagnosi di tumore nel 2025.

