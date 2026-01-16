Sclerosi multipla scoperto il meccanismo che collega un' infezione virale molto diffusa e una predisposizione genetica specifica all' origine della malattia

Una recente ricerca pubblicata su Cell ha identificato il meccanismo molecolare che collega l’infezione da virus di Epstein-Barr e una predisposizione genetica alla sclerosi multipla. Lo studio chiarisce come questa combinazione possa contribuire all’attivazione della risposta autoimmune responsabile della malattia, offrendo nuovi spunti per la comprensione dei suoi fattori di rischio e potenziali approcci terapeutici.

Che l'infezione da virus Epstein-Barr (il virus che genera la mononucleosi) sia una causa scatenante della sclerosi multipla è noto già da qualche anno. Si sa infatti, grazie al più ampio studio mai realizzato sull'argomento dai ricercatori del Chan School of Public Health di Boston, guidati dallo scienziato italiano Alberto Ascherio, e pubblicato nel 2022 sulla rivista Science, che andando a infettare le cellule del sistema immunitario, il virus è in grado di portare queste ultime ad attaccare e distruggere la mielina, il rivestimento protettivo delle fibre del sistema nervoso centrale e periferico.

