Caregiver 257 milioni in Legge di Bilancio Locatelli | Tutele differenziate priorità a chi assiste h24

Il Governo italiano ha destinato 257 milioni di euro nella Legge di Bilancio 2024 per una nuova legge sui caregiver. La misura prevede tutele differenziate in base all’impegno di assistenza, con particolare attenzione a chi si prende cura di persone in modo continuativo. La proposta mira a riconoscere e supportare adeguatamente chi dedica la maggior parte del proprio tempo all’assistenza, garantendo diritti e sostegni specifici.

Il Governo stanzia 257 milioni in Manovra per la nuova legge sui caregiver, introducendo tutele differenziate basate sull'intensità dell'impegno. Il Ministro Locatelli conferma la priorità per chi assiste i familiari h24, sbloccando una riforma attesa da dieci anni. Manovra 2026: stanziati 627 milioni per persone con disabilità e caregiver familiari. Da gennaio il bando Vita e Opportunità con 370 milioni per autonomia lavorativa e abitativa.

Alessandra Locatelli (Ministro per le disabilità): “Per la prima volta 257 milioni di euro in Legge di Bilancio per il riconoscimento dei caregiver familiari. Dopo dieci anni e 30 proposte c’è finalmente un disegno di legge condiviso, a tutele differenziate”. - facebook.com facebook

Persone con disabilità e caregiver, sostegni per oltre 627 milioni ilsole24ore.com/art/persone-di… x.com

