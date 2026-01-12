Caregiver familiare cosa prevede la nuova legge e tutti i contributi

La recente normativa italiana riconosce ufficialmente il ruolo del caregiver familiare, stabilendo strumenti di tutela e sostegno economico. La legge prevede l’assegnazione di contributi specifici e l’attivazione di servizi di assistenza, offrendo maggiore protezione e riconoscimento a chi si prende cura di un familiare. Questa nuova disciplina mira a valorizzare e sostenere chi svolge un ruolo fondamentale nel sistema di assistenza domiciliare.

La figura del caregiver familiare viene riconosciuta ufficialmente dalle legge italiana, con un contributo economico e varie forme di tutele differenziate. "Dopo dieci anni e trenta proposte mai arrivate all'approvazione finale", come ha ricordato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il disegno di legge sui caregiver – cioè chi assiste una persona non autosufficiente – è approdato oggi in Consiglio dei ministri. Le tipologie di caregiver previste. Il ddl riconosce il convivente che, in maniera prevalente, si adopera nell'assistenza della persona non autosufficiente, introducendo un sistema di tutele differenziate a seconda del monte ore svolto dal caregiver.

