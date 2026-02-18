La Cambogia ha chiesto alla Francia di fornire mappe storiche per rivendicare i confini con la Thailandia. La richiesta deriva da vecchie mappe coloniali, che potrebbero sostenere le sue rivendicazioni territoriali. Tuttavia, il governo francese non ha ancora deciso se intende intervenire nella disputa. La questione riguarda una regione ricca di risorse, che entrambe le nazioni rivendicano da anni. La disputa si riaccende mentre le tensioni tra i due Paesi aumentano, mantenendo alta l’attenzione internazionale.

All’inizio di febbraio la Cambogia ha chiesto alla Francia, che l’ha governata come potenza coloniale dal 1863 al 1953, di avere accesso ad alcune mappe e documenti di quell’epoca. Li vorrebbe usare per costringere una volta per tutte la Thailandia a riconoscere il loro confine, su cui i due paesi litigano da decenni. La questione del confine era stata anche la causa dell’ultima guerra tra i due paesi, cominciata la scorsa estate e terminata a dicembre con un accordo che però non ha risolto la disputa territoriale. La Cambogia vuole le mappe francesi per legittimare la sua posizione sul piano formale, dato che le sue capacità militari sono nettamente inferiori a quelle della Thailandia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La Cambogia vuole delle mappe dalla Francia per costringere la Thailandia a riconoscere i suoi confini

