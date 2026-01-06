Thailandia | Cambogia ha violato tregua

La Thailandia ha accusato la Cambogia di aver violato il cessate il fuoco di dieci giorni, con spari di mortaio che hanno ferito un soldato thailandese lungo il confine. La situazione rimane tesa e richiede attenzione internazionale per evitare escalation.

7.08 La Thailandia ha accusato la Cambogia di aver violato il cessate il fuoco in vigore da 10 giorni, sparando colpi di mortaio che hanno ferito uno dei suoi soldati in una zona di confine. "La Cambogia ha violato il cessate il fuoco" sparando "colpi di mortaio nella zona di Chong Bok", ha dichiarato l'esercito thailandese in un comunicato."Un soldato è stato ferito da schegge", ha aggiunto Bangkok. La Cambogia non ha risposto immediatamente all'accusa. Il cessate il fuoco è del 27 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Tensione al confine: vacilla la tregua che Trump ha fatto siglare tra Thailandia e Cambogia Leggi anche: Thailandia e Cambogia firmano tregua Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Thailandia e Cambogia firmano cessate il fuoco immediato; Thailandia–Cambogia, tregua fragile; Thailandia e Cambogia firmano un nuovo accordo di cessate il fuoco; Cambogia-Thailandia: Phnom Penh chiede il ritiro delle forze di Bangkok dalle aree contese. Thailandia-Cambogia, tregua violata: ferito un soldato. Si rischia un'altra guerra - La Thailandia ha accusato la Cambogia di aver violato la tregua bombardando a colpi di mortaio una provincia di confine e ferendo un soldato. affaritaliani.it

Cambogia e Thailandia hanno fatto un nuovo accordo per il cessate il fuoco - Il confine fra i due paesi è lungo 820 chilometri e fu definito per la prima volta nel 1907 dalla Francia, che occupò come potenza coloniale la Cambogia fino al 1953. ilpost.it

La Thailandia ha liberato 18 soldati cambogiani tenuti prigionieri da luglio, dopo il nuovo accordo per il cessate il fuoco con la Cambogia - La Thailandia ha liberato 18 soldati cambogiani tenuti prigionieri da luglio, qualche giorno dopo la firma di un nuovo accordo per il cessate il fuoco tra i due paesi. ilpost.it

Continuano i combattimenti in Thailandia e Cambogia nonostante le affermazioni di una tregua

Cina: “Continueremo a fornire un sostegno concreto per consolidare il cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia” Il 5 gennaio, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha chiesto u - facebook.com facebook

Cambogia e Thailandia, impegnate a consolidare il cessate il fuoco Paolo Affatato, @oss_romano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.