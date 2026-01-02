Terremoto sul crinale appenninico | scossa con magnitudo 3.5 in serata

Nella serata di oggi, sull'Appennino romagnolo si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. L'evento è stato avvertito dalla popolazione nella zona, senza segnalare danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e proseguono con le verifiche per assicurare la sicurezza dei residenti e valutare eventuali conseguenze dell'evento sismico.

Una scossa di terremoto si è verificata sull'Appennino romagnolo, distinta anche dalla popolazione. Intorno alle 20.53 di venerdì è stato registrato un evento sismico di magnitudo 3.5 con epicentro a 8 chilometri a ovest dell'abitato di Verghereto ad una profondità di 10 km.

