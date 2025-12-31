Spaventoso incendio con alta colonna di fumo nero | l' intervento dei Vigili del fuoco

Nell'ultimo giorno dell’anno, a Casoria, si è verificato un incendio che ha prodotto una consistente colonna di fumo nero. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato immediato per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. L’incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo, visibile da varie zone della città, vicino all’Uci Cinema e alle strade circostanti.

Incendio nell'ultimo giorno dell'anno a Casoria. Le fiamme sono divampate a ora di pranzo e una densa colonna di fumo nero è stata subito visibile dal dedalo di strade che si snodano attorno all'Uci Cinema. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco, con autobotti e mezzi per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Spaventoso incendio con alta colonna di fumo nero: l'intervento dei Vigili del fuoco Leggi anche: Incendio a Milano, alta colonna di fumo nero Leggi anche: Alta colonna di fumo nero: auto prende fuoco appena uscita dal parcheggio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spaventoso incendio con alta colonna di fumo nero: l'intervento dei Vigili del fuoco - Le fiamme sono divampate a ora di pranzo e una densa colonna di fumo nero è stata subito visibile dal dedalo di strade che si snodano attorno all'Uci ... napolitoday.it

Incendio spaventoso all’Università: fiamme altissime - Un incendio preoccupa il quartiere di Roma Tre: fiamme e fumo visibili, ma nessun ferito. bigodino.it

Incendio spaventoso a Roma, a fuoco l'università: fiamme altissime e nuvola di fumo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.