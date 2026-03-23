Bologna lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna vince il No affluenza record al 66,7%

«Bologna ha dato un contributo decisivo per la rimonta, si tratta di un risultato molto importante a difesa della Costituzione italiana e della buona giustizia. Gli italiani sono stati chiari con il Governo». Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commenta in una nota l'esito del referendum sulla giustizia che vede il «no» verso la vittoria. «Voglio ringraziare i bolognesi- aggiunge il primo cittadino- perché ancora una volta hanno dimostrato i valori di partecipazione e amore per la democrazia, tipici della nostra città».A livello politico nazionale «ora la partita è aperta, vincere le prossime elezioni politiche per il centrosinistra è possibile, serve parlare a tutto il Paese con sincerità e passione», guarda avanti Lepore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Bologna, l’affluenza definitiva per il referendum sulla giustizia: in città è del 71,6% (70,2% in provincia) e in Emilia-Romagna al 66,6% x.com