Bologna lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna vince il No affluenza record in Italia al 66,7%

(Marco Madonia) «Il piano di rinascita lo fanno un po' più avanti». Così Paolo Bolognesi, presidente del comitato del No di Bologna, commentando i primi dati che danno una vittoria dei contrari alla riforma costituzionale Nel voto al referendum sulla giustizia, la città di Bologna stacca significativamente il dato dell'affluenza nazionale che si è attestata sul 59%: sotto le Due torri la percentuale di chi si è recato alle urne raggiunge infatti il 71,64% degli aventi diritto. In numeri assoluti si parla di 207.897 votanti su 290.209 elettori, segnala l'amministrazione in una nota. A Bologna ci sono una quindicina... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Temi più discussi: Affluenza definitiva al referendum, l’Emilia-Romagna al 66,7%: quasi 8 punti sopra la media nazionale; Referendum giustizia, l'affluenza a Bologna alle 19 del 22 marzo; Referendum Giustizia 2026, alle 23 ha votato il 46% degli italiani; EMILIA-ROMAGNA: Referendum, affluenza record.

Referendum, risultati in Emilia-Romagna. Cerca il tuo comune, lo spoglio in direttaAl via lo scrutino nelle nove province della regione: la mappa interattiva con i risultati in tempo reale di tutti i comuni. In regione l’affluenza più alta d’Italia. Si decidono le sorti della riform ... msn.com

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Bologna, l’affluenza definitiva per il referendum sulla giustizia: in città è del 71,6% (70,2% in provincia) e in Emilia-Romagna al 66,6% x.com

Con 21.477 sezioni già scrutinate su 61.533 il No è avanti al 54,43%. Il sì, al momento, si ferma al 45,57%. Per Youtrend il No ha vinto. L’Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: la partecipazione è stata del 66,7%, quasi o facebook