Il Belgio ha diffuso una notizia bomba sul futuro di Lukaku, senza specificare la destinazione. La prossima estate potrebbe portare molte novità per il Napoli, che potrebbe inserire nuovi giocatori in rosa. Nel frattempo, si parla anche di possibili partenze di alcuni calciatori di spicco, mentre le trattative sono ancora in corso. La situazione rimane da seguire con attenzione.

La prossima estate potrebbe rivelarsi ricca di cambiamenti per il Napoli. Gli azzurri potrebbero accogliere nuovi innesti, ma al tempo stesso potrebbero dover salutare alcuni pezzi pregiati. Tra i giocatori il cui futuro resta ancora incerto c’è senza dubbio Romelu Lukaku: il belga è da poco tornato dopo il lungo infortunio ed è pronto ad aiutare la squadra (come già fatto con il Verona) in queste ultime settimane di stagione. La prossima stagione, però, resta ancora tutta da scrivere. Clamorosa indiscrezione su Lukaku: potrebbe tornare in patria all’Anderlecht. L’addio di Lukaku è un’ipotesi tutt’altro che improbabile. Tra le mete più quotate ci sono Turchia ed Arabia Saudita, ma occhio ad un clamoroso ritorno in patria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lukaku, dal Belgio sganciano la bomba sul futuro: la destinazione sarebbe clamorosa

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