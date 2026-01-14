Allegri alla vigilia di Como Milan | 40 punti meritati sul campo Non sarà Fabregas contro Allegri sul campo avversario… Cosa ha detto

Alla vigilia del match tra Como e Milan, l'allenatore Allegri ha commentato il momento della squadra e il percorso finora, sottolineando come i 40 punti meritati siano frutto del lavoro sul campo. Ha inoltre scherzato sulla sfida con Fabregas, evidenziando che non si tratta di un confronto personale, ma di una partita importante per entrambe le squadre. Le dichiarazioni di Allegri sono state rilasciate in conferenza stampa prima del match.

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia del match contro il Como di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni In conferenza stampa alla vigilia di Como Milan, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni. PUNTI E CLASSIFICA – «Noi abbiamo 40 punti e sono meritati sul campo. Non sarà Fabregas contro Allegri, sul campo avversario…».

Milan, Allegri: "Fullkrug e Pavlovic out. Mercato? La rosa va bene, così fino alla fine" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Como- tuttomercatoweb.com

Allegri: "Il Milan deve ritrovare cattiveria. Juve? Impossibile che rimanesse fuori dalle prime 4" - Sul fronte infortuni arrivano indicazioni precise : "Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic". msn.com

#Allegri svela il mistero @Santgimenez_ alla vigilia di #ComoMilan: “Ecco quando può tornare” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gimenez x.com

MP – Domani la conferenza di Allegri alla vigilia di Como-Milan: i dettagli facebook

