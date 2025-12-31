Calciomercato Milan prima offerta per Souza rifiutata | alla finestra anche Barcellona Chelsea e Bayern

Il calciomercato del Milan si arricchisce di novità con il rifiuto della prima offerta per Souza, come riportato da Eduardo Burgos di 'AS'. Il club rossonero ha mostrato interesse per il giocatore del Santos, ma il club brasiliano ha deciso di non accettare la proposta iniziale. Alla finestra, anche Barcellona, Chelsea e Bayern Monaco, che potrebbero inserirsi nella trattativa nelle prossime settimane.

Secondo Eduardo Burgos, giornalista di 'AS', il Santos ha rifiutato la prima offerta del Milan per Souza. Il Diavolo rimane favorito per il giovane esterno, ma attenzione ad altri top club europei. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, prima offerta per Souza rifiutata: alla finestra anche Barcellona, Chelsea e Bayern Leggi anche: Calciomercato: perso Arizala, il Milan vira su Souza. Prima offerta al Santos: le ultime news Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Il nodo Maignan: Souza, prima offerta del Milan. Ansia Leao” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milan, prima offerta verbale del Fenerbahce per Nkunku: Tare sonda il terreno per Skriniar; Calciomercato Milan, Di Marzio: “Füllkrug, questa la prima offerta ufficiale”; Milan, prima proposta scritta per Hugo Souza: no di Corinthians e giocatore; Fullkrug al Milan, è fatta. E potrebbe esordire già a Cagliari. AS - Il Milan ha presentato una prima offerta per il classe 2006 del Santos Souza - Sfumata la pista Juan David Arizala, il Milan si sarebbe messo subito alla ricerca di un nuovo esterno/terzino sinistro con il quale andare a rinforzare la formazione di Massimiliano Allegri. milannews.it

L'Udinese soffia Arizala al Milan. Fabrizio Romano: "Offerto posto in prima squadra" - Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano l'Udinese si è inserito nell'affare tra Milan ed Independiente Medellin per il terzino colombiano Juan Arizala: ... milannews.it

Milan, prima offerta verbale del Fenerbahce per Nkunku: Tare sonda il terreno per Skriniar - I primi due palloncini rossi gonfiati a San Siro contro il Verona segnano un nuovo inizio per Christopher Nkunku. msn.com

. @acmilan, su #Vlahovic c'è anche il Barcellona: altri due bomber sul taccuino dei rossoneri - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Calciomercato #Milan, rispunta #Kim per la difesa. Tre alternative, tra cui un pupillo di #Tare - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.