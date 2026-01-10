Milan numeri da scudetto ma c’è un nodo da sciogliere

Il Milan si conferma tra le prime posizioni della Serie A, con 39 punti in 18 partite, pari al rendimento della stagione 2021-22, culminata con lo scudetto. Tuttavia, permangono alcune questioni da risolvere per mantenere questa traiettoria e consolidare le possibilità di successo. Analizziamo i numeri e le sfide che i rossoneri devono affrontare nel prosieguo della stagione.

Il Milan tiene il passo in classifica, ma il margine di crescita è chiaro. Secondo posto, 39 punti in 18 gare, gli stessi del campionato 2021-22 poi chiuso con lo scudetto. Davanti c’è l’ Inter a +3, dietro il Napoli a -1. Proiezione da top four confermata. Per restare agganciati alla corsa, però, serve un cambio di marcia. Il nodo è l’approccio. Negli ultimi due mesi i rossoneri hanno faticato a partire forte: solo 2 vantaggi all’intervallo in 8 gare tra novembre e gennaio. Avvii complicati, spesso chiusi sullo 0-0 o in svantaggio, come contro Verona, Cagliari e Genoa. I numeri rafforzano la lettura. 🔗 Leggi su Milanzone.it

