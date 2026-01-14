Calciomercato Milan spunta un nuovo difensore dalla Premier League | opportunità per gennaio
Il Milan valuta nuove opportunità nel calciomercato di gennaio per rinforzare la difesa. Secondo fonti di Sky Sport, il club avrebbe individuato un possibile acquisto tra i difensori della Premier League. L’attenzione è concentrata su un profilo che possa integrarsi nel team, offrendo soluzioni concrete per il reparto difensivo. La società seguirà con attenzione gli sviluppi di questa possibile operazione.
Il Milan è alla ricerca di un difensore nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto raccontato da Luca Marchetti (Sky Sport), ci sarebbe un'opportunità dalla Premier League. Ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Frattesi Juventus, incastro complicato: Sky frena su gennaio e spunta un nuovo obiettivo dalla Premier League
Leggi anche: Calciomercato Milan, duello con la Premier League per un difensore: può essere un’occasione a zero
Milan-Zeroli, ritorno di passaggio dal Monza: spunta la nuova destinazione; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Calciomercato Milan, tutto sulla difesa: “Un nome nuovo e uno che torna”; Niente Milan Futuro per Jacopo Sardo: il nuovo piano rossonero per il gioiellino acquistato dal Monza.
Calciomercato Milan, no allo scambio Gatti-Loftus-Cheek: spunta il retroscena sulla volontà dei calciatori - Nkunku: i due calciatori non vogliono spostarsi con la formula del prestito Le ultime ore di calciomercato portano una doccia fredda su ... milannews24.com
Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la fascia: Tare punta il talento spagnolo - Il Milan ha messo un nuovo profilo nel mirino: Igli Tare punta il talento del Celta Vigo per rinforzare la fascia. spaziomilan.it
Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo di mercato: l’annuncio di Romano - Il Milan perde la corsa ad un giovane talento: l’annuncio di Fabrizio Romano svela cosa cambia per i rossoneri ... spaziomilan.it
Occasione Maguire: lo valutano anche Milan e Roma #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Milan #Roma #Maguire x.com
#Calciomercato #Milan: #Modric ai saluti Idea #Goretzka a parametro zero dal Bayern Monaco facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.