Calciomercato Milan spunta un nuovo difensore dalla Premier League | opportunità per gennaio

Il Milan valuta nuove opportunità nel calciomercato di gennaio per rinforzare la difesa. Secondo fonti di Sky Sport, il club avrebbe individuato un possibile acquisto tra i difensori della Premier League. L’attenzione è concentrata su un profilo che possa integrarsi nel team, offrendo soluzioni concrete per il reparto difensivo. La società seguirà con attenzione gli sviluppi di questa possibile operazione.

Il Milan è alla ricerca di un difensore nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto raccontato da Luca Marchetti (Sky Sport), ci sarebbe un'opportunità dalla Premier League. Ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, no allo scambio Gatti-Loftus-Cheek: spunta il retroscena sulla volontà dei calciatori - Nkunku: i due calciatori non vogliono spostarsi con la formula del prestito Le ultime ore di calciomercato portano una doccia fredda su ... milannews24.com