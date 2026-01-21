Calciomercato Milan interesse dalla Premier per Loftus-Cheek | spunta il club sulle tracce del centrocampista

Sul calciomercato del Milan si registra l’interesse di un club della Premier League per Ruben Loftus-Cheek. La società inglese sta monitorando attentamente le performance del centrocampista, aprendo possibili trattative future. La situazione potrebbe influenzare le decisioni del Milan, che tiene sotto osservazione la situazione in vista delle prossime finestre di mercato. Restano aggiornamenti da seguire sulle evoluzioni di questa possibile operazione.

Calciomercato Juve, spunta l’ipotesi scambio per Loftus-Cheek del MilanSul calciomercato della Juventus si affaccia l’ipotesi di uno scambio con il Milan per Ruben Loftus-Cheek.

