Juve problema centravanti | David e Openda senza gol

La Juventus affronta una fase di difficile definizione in attacco, con David e Openda ancora a secco di gol. La stagione prosegue tra sfide e opportunità, mentre le altre big della Serie A cercano di consolidare la propria posizione in classifica. La situazione impone riflessioni strategiche e attenzione ai prossimi incontri, in un contesto di equilibrio e competitività tra le principali pretendenti al titolo.

Torino, 4 gennaio 2025 – Milan a più cinque con una partita da recuperare, Inter che potrebbe volare a più sei, battendo il Bologna, e Napoli potenzialmente a più quattro, tutte con una partita in meno causa Supercoppa. Il pareggio interno con il Lecce sembrerebbe allontanare nuovamente le timide possibilità di rientrare nella lotta Scudetto della Juventus, che almeno ha sfruttato la sconfitta della Roma a Bergamo per evitare di essere scavalcata in ottica quarto posto. Insomma, una doccia fredda la prima gara di gennaio, tra l'altro in una porzione di calendario sulla carta oltremodo favorevole.

