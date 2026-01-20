Calciomercato Juve Spalletti ha chiesto questi tre giocatori per gennaio | la rivelazione di Di Marzio

Secondo quanto riportato da Di Marzio, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe avanzato alcune richieste per il mercato di gennaio. In particolare, avrebbe chiesto un vice Kalulu, un’alternativa a Yildiz e un centravanti. Questa strategia mira a rafforzare la rosa, mantenendo un equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti. La nota fornisce un’anticipazione sulle possibili mosse della Juventus nel prossimo mercato invernale.

Calciomercato Juve, per Di Marzio Spalletti ha chiesto un vice Kalulu, una alternativa a Yildiz e un centravanti. Ecco le ultime. Il dinamismo della sessione invernale sta entrando nella sua fase più calda e le strategie per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti appaiono ormai delineate. A fare il punto sulle trattative in corso è stato l'esperto di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato – L'originale, che ha fatto il punto sul mercato della Juventus, svelando le priorità tecniche e i nomi caldi per il reparto offensivo. Il tecnico toscano ha tracciato un profilo chiaro dei rinforzi necessari per competere su tutti i fronti.

Gatti Milan, retroscena del Corriere della Sera: la Juventus ha chiesto questi tre giocatori nell'operazione. La risposta rossonera! Il Corriere della Sera ha rivelato i dettagli di un'operazione di mercato tra Juventus e Milan, con la richiesta di tre giocatori da parte dei bianconeri.

