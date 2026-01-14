La Juve tenta Bernardo Silva Chiesa spinge | le trattative con la Premier

La Juventus intensifica le trattative per Bernardo Silva, con Federico Chiesa attivamente coinvolto nel pressing. A due settimane dalla chiusura del mercato invernale, la società si concentra su due priorità principali per rinforzare la rosa. Le trattative con club della Premier League proseguono, mentre la dirigenza valuta le migliori strategie per completare gli acquisti necessari.

Torino, 14 gennaio 2026 – Si stringe l’imbuto del calciomercato invernale della Juventus. Ultime due settimane di trattative, si entra nel vivo e per la Juve ci sono al momento due necessità impellenti. Si cerca un rinforzo in fascia, soprattutto a destra, un giocatore che possa fluidificare la manovra, poi si cerca tecnica nei ruoli di raccordo tra centrocampo e attacco o comunque giocatori di dribbling e uno contro uno da utilizzare come vice Kenan Yildiz. Lavori in corso, dunque, in una fase dove la squadra sta reagendo sul campo con risultati in striscia e prestazioni in crescita, con un occhio anche alle prime della classe che avranno tra oggi e domani i recuperi della giornata saltata causa Supercoppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

