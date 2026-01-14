Calciomercato Juve incontro con l’agente di Bernardo Silva | la situazione

In vista del calciomercato, si registra un incontro tra la Juventus e l’agente di Bernardo Silva. La trattativa rimane in fase di valutazione, e al momento non ci sono novità ufficiali o accordi definitivi. La situazione attuale non suggerisce sviluppi imminenti, ma il nome del centrocampista portoghese continua a essere associato ai bianconeri nelle recenti indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Juve. Il nome di Bernardo Silva continua a circolare con insistenza nelle voci di mercato, soprattutto in ottica italiana, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano in un video pubblicato su YouTube, nel quale ha ridimensionato le ipotesi legate a un possibile approdo in Serie A già in questa sessione invernale. Il centrocampista portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City, non è destinato a muoversi a gennaio. Secondo l’esperto di mercato, non esistono i presupposti per un’operazione a breve termine: “ Non mi risulta nulla di imminente, Bernardo Silva non è un discorso per il mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Juve, Bernardo Silva il sogno a parametro zero: pronta la sfida con altri 2 club di Serie A

Leggi anche: Bernardo Silva Juve, Fabrizio Romano: «C’è stato un incontro con Mendes. Chi è vicino al giocatore fa sapere che…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Juve proposto Lucca per l’attacco! Occhio all’incrocio con l’agente Riso.

Trasferimento Galatasaray ?? Griezmann Galatasaray #griezmann #griezman #galatasaray #shorts

Calciomercato live: Bernardo Silva per la Juve, sfida Dinamo-Toro su Ricardo, Goretzka vede il Milan x.com

CALCIOMERCATO | Dalle Mura lascia il Cosenza e passa alla Juve Stabia: trasferimento in Serie B ormai imminente. facebook