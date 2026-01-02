Calciomercato Inter spunta un nuovo nome sulla lista di Ausilio | il terzino del Vasco da Gama nel mirino di Chivu

L'Inter valuta un nuovo potenziale acquisto per la fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro, sotto la guida di Cristian Chivu, avrebbe messo nel mirino Paulo Henrique, terzino del Vasco da Gama. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità a basso costo per rafforzare la rosa senza grandi investimenti. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le decisioni del club in vista del calciomercato.

di Dario Bartolucci Calciomercato Inter, la squadra di Cristian Chivu ha messo gli occhi su Paulo Henrique, possibile rinforzo low cost per la fascia destra: i dettagli. A poche ore dall’inizio della finestra di calciomercato invernale, l’Inter sta cercando il rinforzo giusto per la fascia destra, con l’obiettivo di sostituire Denzel Dumfries in vista del lungo periodo in cui sarà assente. Tra i nomi più discussi, il club nerazzurro sta valutando anche una soluzione a basso costo, come rivelato dal sito di Sportmediaset. Il nome nuovo per il mercato dell’ Inter è quello di Paulo Henrique, terzino destro del Vasco da Gama. 🔗 Leggi su Internews24.com

