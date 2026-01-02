Dalla Spagna si segnala un possibile interesse del Betis per Lorenzo Lucca, con un trasferimento che potrebbe portarlo lontano dalla Serie A. La voce di mercato si aggiunge alle recenti discussioni sul futuro dell’attaccante, che attualmente gioca in Italia. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione e le eventuali conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

Dalla Spagna arriva una voce di mercato che riguarda Lorenzo Lucca e un possibile trasferimento lontano dalla Serie A. Secondo il giornalista Santiago Narváez, il Real Betis Balompié sarebbe interessato al centravanti italiano per la seconda parte della stagione. La notizia, diffusa sul canale YouTube del giornalista e ripresa dai media di Siviglia, parla di un interesse reale del club andaluso, che potrebbe iniziare una trattativa con il Napoli, che attualmente possiede il cartellino del giocatore. Ecco le parole di Narváez: “Si tratta di una precisa richiesta tecnica dell’allenatore Manuel Pellegrini, che vuole una prima punta d’area di rigore, con caratteristiche diverse dagli attaccanti che ha già a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dalla Spagna: Lucca è il nome in cima alla lista del Betis per l’attacco

Leggi anche: Vicario Inter, Marotta prepara l’assalto per il dopo Sommer! Ecco perché è il nome in cima alla lista

Leggi anche: Roma, accelerata per l’attacco: Zirkzee torna in cima alla lista di gennaio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

#SSCNapoli - Lucca nel mirino del Real Betis, dalla Spagna: può essere il nuovo centravanti di Pellegrini #Calcio #Calciomercato #LorenzoLucca #RealBetis #Napoli #Liga #NanoTV - facebook.com facebook

#SSCNapoli - Lucca nel mirino del Real Betis, dalla Spagna: può essere il nuovo centravanti di Pellegrini #Calcio #Calciomercato #LorenzoLucca #RealBetis #Napoli #Liga #NanoTV x.com