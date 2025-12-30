Roberto Mercadini in scena con Moby Dick a Seriate
Il 23 gennaio alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate, Roberto Mercadini presenta una lettura scenica di
Venerdì 23 gennaio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate Roberto Mercadini porta in scena “Moby Dick. (Sebbene molti abbiano tentato)”, un viaggio teatrale dentro il capolavoro di Herman Melville. Non una semplice narrazione del romanzo, ma un’immersione nei suoi abissi simbolici, linguistici e filosofici. Con il suo stile inconfondibile – appassionato, ironico, visionario – Mercadini esplora la natura dell’opera, restituendone frammenti, immagini e riflessioni che ne rivelano la grandezza. Un racconto vorticoso, pieno di immagini e digressioni che illuminano il testo originale. Uno spettacolo che interroga il potere del racconto e celebra la letteratura come territorio inesauribile di meraviglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
