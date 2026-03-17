Stato interessante a Seriate in scena Shamzy

Venerdì 20 marzo alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate, si esibirà Shamzy con lo spettacolo “Stato interessante”. L’evento prevede la rappresentazione di uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico presente in sala. La serata è organizzata per offrire un momento di intrattenimento e cultura. L’ingresso è previsto a partire dalle ore 21.

Venerdì 20 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate c’è Shamzy con “Stato interessante”. Dopo A casa mia e Testa di Caos, Shamzy, al secolo Andrea Di Raimo, torna a teatro con uno spettacolo ancora più tagliente. Stato interessante mette a nudo con sarcasmo e cinismo le contraddizioni e le sfide dell’essere italiano. Dalla burocrazia infinita all’assenza di educazione sessuale, dall’incubo dello SPID all’eterna diatriba del grana sulla pasta col tonno; lo show affronta, senza fare sconti, la quotidianità delirante del nostro amatissimo, odiatissimo, Bel Paese. Shamzy non predica, non consola: mette il dito nella piaga per ridere insieme al suo pubblico di quel groviglio assurdo e meravigliosamente tragicomico che chiamiamo “Italia”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Burocrazia, Spid e pasta col tonno: al President lo spettacolo "Shamzy - Stato Interessante"Venerdì 23 gennaio alle ore 21 al Teatro President dopo "A casa mia" e "Testa di Caos", Andrea Di Raimo torna a teatro con uno spettacolo ancora più... Paolo Kessisoglu, Stato interessante e Giorgio Montanini: marzo al Gavazzeni di SeriateBiglietti già in vendita per Paolo Kessisoglu (14 marzo), Shamzy (20 marzo), Andrea Pennacchi (26 marzo), gli Autogol (27 marzo), Giorgio Montanini... Aggiornamenti e notizie su Stato interessante Temi più discussi: Libertà. Una grande corsa a pedali - Associazione Albatro Seriate - eventi; Piatto aperto - Spazio Terzo Mondo - eventi; Rosencrantz e Guildenstern sono morti - Essi vivono - eventi; Paolo Kessisoglu al Gavazzeni con lo spettacolo Sfidati di me. Stato interessante, a Seriate in scena ShamzyVenerdì 20 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate c’è Shamzy con Stato interessante. Dopo A casa mia e Testa di Caos, Shamzy, al secolo Andrea Di Raimo, torna a teatro con uno ... bergamonews.it Paolo Kessisoglu, Stato interessante e Giorgio Montanini: marzo al Gavazzeni di SeriateBiglietti già in vendita per Paolo Kessisoglu (14 marzo), Shamzy (20 marzo), Andrea Pennacchi (26 marzo), gli Autogol (27 marzo), Giorgio Montanini (31 marzo) Un marzo denso di appuntamenti, tra ... bergamonews.it Shamzy in "Stato Interessante " a Roma! Un mix di comicità, provocazione e verità che non lascia indifferenti. 17 aprile 2026 Teatro Italia | ROMA Biglietti www.ticketone.it #teatro #shamzy #ridere #comico #tiktok #roma - facebook.com facebook Questo secondo capitolo e forse l'ultimo, non è stato interessante come il primo. Almeno lì c'era la novità. #blackphone2 #cosedanerd #cultmovie x.com