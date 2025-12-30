Calcio serie C il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduo

Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche. Con Tedesco e Novellino alla guida, la squadra affronta un finale di anno complesso, segnato da risultati altalenanti e da questioni personali del presidente Javier Faroni. In un contesto di incertezza, l’obiettivo resta quello di centrare gli obiettivi sportivi, lasciando da parte le vicende extracalcistiche.

Davvero un finale di 2025 di cui si sarebbe fatto volentieri a meno. Non bastassero i risultati altalenanti, ora ci si è messa anche la vicenda che ha coinvolto il presidente Javier Faroni in Argentina.Va precisato per dovere di cronaca che il caso in questione non coinvolge direttamente il.

