Si è spento Vito Binot anima del calcio a cinque cittadino

Vito Binot se n’è andato a 69 anni. Era considerato l’anima del calcio a cinque a Pordenone. Negli anni Novanta, ha contribuito a fondare il team cittadino e, fino al 2017, ha ricoperto il ruolo di presidente. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello sport locale.

Si è spento a 69 anni Vito Binot, anima del calcio a 5 in città. Tra i fondatori, negli anni 90 del Pordenone c5, ne è stato successivamente Presidente fino al 2017. Oltre 30 anni vissuti in Società con passione e sacrificio.“Uomo generoso - lo ricorda il Pordenone Calcio a 5 - tifoso colorito ed.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Vito Binot Si è spento Paolo Soldati, anima di Voltana Lunedì si terranno i funerali di Paolo Soldati, residente a Voltana, scomparso giovedì all’età di 74 anni presso l’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo. Si è spento Gianni Camatta, storico dirigente del Pordenone Calcio Il Pordenone FC annuncia la scomparsa di Gianni Camatta, figura di rilievo nel mondo del calcio neroverde. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vito Binot Argomenti discussi: Si è spento Vito Binot, anima del calcio a cinque cittadino; Lutto a Positano: si è spento Giuseppe Esposito, detto Vito; SAN VITO DI LEGUZZANO | A FUOCO IL TETTO DI UNA CASA, I POMPIERI IMPEGNATI PER ORE; Lanciano piange la scomparsa dell'ingegnere Donatino Ciavarelli. Mondo dell’arte a lutto. Si è spento a Roma il pittore potentino Gerardo CorradoCi lascia un uomo che ha saputo unire la bellezza del pennello alla precisione della ricerca storica. ondanews.it L’incendio sul Vesuvio è stato spentoL’incendio che negli ultimi giorni ha interessato le pendici del Vesuvio ha bruciato più di 5 chilometri quadrati di vegetazione degli 84 compresi nel parco nazionale del vulcano. Ora le fiamme sono ... ilpost.it Lutto nel mondo sportivo: è mancato a 69 anni Vito Binot, presidente onorario del Pordenone calcio a 5, società di cui era anche tra i fondatori. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.